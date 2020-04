LEGGI ANCHE

Coronavirus, l'arciconfraternita della "" celebrerà il rito dell'apertura del Santuario solo in diretta streaming su Facebook.Dopo l'annullamento di tutti i riti laici e religiosi legati alla "Madonna del Carmelo" detta "delle Galline", che avrebbero dovuto tenersi da venerdì 17 a lunedì 20 aprile, l'ariconfraternita di via Striano si è organizzata per regalare a fedeli e devoti uno dei momenti più sentiti dal popolo paganese.che solitamente si tiene il venerdì della festa alle 18 con i canti "a fronna" ed il volo delle colombe bianche che scandiscono l'avvio dei festeggiamenti, stavolta sarà chiusa al pubblico ma trasmessa in diretta streaming sui social dell'arciconfraternita.«Tutte le celebrazioni previste tradizionalmente in occasione della Festa della Madonna delle Galline sono state annullate. Tuttavia, d’intesa con la curia, l'Arciconfraternita ha inteso programmare alcuni momenti di preghiera che potessero supplire, per come e quanto possibile, alla mancanza dei festeggiamenti veri e propri. Venerdì avremmo dovuto aprire le porte del Santuario e dare inizio ai festeggiamenti. Non potremo farlo fisicamente ma possiamo farlo in comunione di spirito. Per questo abbiamo programmato di pubblicare online sulla pagina Facebook ufficiale dell’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, alle 18.00 in punto di venerdì, un video con il rito di apertura virtuale del Santuario, presieduto dal vescovo della diocesi "Nocera - Sarno", monsignor Giuseppe Giudice - si legge nella nota diffusa dall'Arciconfraternita guidata dall'avvocato Giuseppe "Pippo" Tortora - Per noi è il tentativo di portare un po’ di conforto spirituale nelle case dei paganesi e dei devoti, in un periodo assai difficile come quello che stiamo attraversando. Ovviamente, nel rispetto delle normative vigenti, il Santuario resterà chiuso e non sarà in nessun modo possibile accedervi».L'apertura del Santuario, però, potrebbe essere solo il primo di una serie di eventi e riti religiosi che l'Arciconfraternita della "Madonna delle Galline" dovrebbe trasmettere sui social.