Quattro tagli di 'banconote' per superare il momento di crisi e dare una risposta immediata ai propri concittadini. L'iniziativa è stata messa in campo dao, sindaco di Santa Marina in provincia di Salerno, comune del Cilento.La 'moneta della solidarietà' prevede quattro pezzature con banconote da cinquanta centesimi, uno, cinque e dieci euro.Nel complesso sono stati stampati buoni per un totale di 100mila euro anche se in un primo momento ne verranno distribuiti 30mila. «Bisogna fare presto, i tempi della burocrazia sono lunghi e noi non possiamo aspettare», ha spiegato, promotore dell'iniziativa. «I cittadini bisognosi da subito avranno nelle loro tasche le monete con le quali potranno comprare beni di prima necessità. I negozianti, poi, verranno al Comune per il cambio e l'Ente il giorno seguente emetterà il pagamento».