Bimbo e mamma affetti dal Covid-19 a Battipaglia. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di oggi quando sono giunti gli esiti dei test positivi ed è stato chiuso immediatamente il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza, per una trentina di minuti, per avviare le operazioni di sanificazione tenuto conto che ieri la donna affetta dal Coronavirus e il figlio si sono recati in ospedale e poi sono stati sottoposti al test rapido tra l'altro risultato negativo. Oggi invece l'esito del tampone ha dissipato ogni dubbio ed è stato accertato che mamma e figlio sono affetti dal Coronavirus e sono stati sottoposti alla terapia per combattere il virus.

