La Banca di Credito Cooperativo Campania Centro, con sede centrale a Battipaglia, ha deciso di donare 100 mila euro all’ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli. Questa è stata la decisione dell’istituto di credito battipagliese, che, in questo modo, ha deciso di essere vicino in modo concreto ad una struttura sanitaria, chiamata a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.



«Banca Campania Centro intende così dare un ulteriore segno concreto di vicinanza alle difficoltà delle comunità di cui è espressione - fanno sapere dalla banca - in cui i presidi sanitari e i loro operatori stanno facendo un lavoro straordinario in cui rischi e sacrifici sono immensi. Un lavoro che merita di essere supportato almeno dalla possibilità di avere strumenti e mezzi per operare al meglio». L’ospedale ebolitano, infatti, attualmente sta accogliendo i positivi al COVID-19 della Piana del Sele. Nella struttura sanitaria sono già stati predisposti 20 posti letto di lungodegenza e 4 posti di rianimazione per pazienti affetti dal virus.



«In questo momento tutti noi dobbiamo riscoprire il senso completo della parola Responsabilità - ha concluso il presidente dell'istituto di credito cooperativo - Noi, come banca di comunità, non potevamo non agire subito e con gesti concreti. Nei nostri 106 anni di storia abbiamo sempre risposto alle esigenze della nostra terra. Ci siamo attivati e continueremo farlo perché non si può rimanere indifferenti a questo dramma. È il tempo della responsabilità e dobbiamo viverlo tutti secondo quanto ci è richiesto per nostro bene e per il bene comune».