Positiva una infermiera del distretto sanitario di Buccino addetta alle vaccinazioni. Una condizione che ha indotto il sindaco, Nicola Parisi, a chiudere la sede da domani mercoledì fino a quando non sarà effettuata la sanificazione, con tanto di certificazione richiesta.

La positività dell'operatrice del distretto ha messo in allarme per la natura dell'impegno, a contatto con bambini e mamme in particolari. Da qui la decisione di procedere alla chiusura. L'operatrice, non residente a Buccino, ma in altro Comune dell'area, sta procedendo a ricostruire insieme all'Asl i contatti dei giorni precedenti

