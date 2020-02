Alcune persone rientrano a Buccino da Codogno e Piacenza e il sindaco, Nicola Parisi, emette una ordinanza con il divieto di uscire per 14 giorni. Contemporaneamente ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino all'1 marzo e lo stop a tutti gli eventi in programma in questi giorni.

Sono queste le misure adottate in via precauzionale dopo aver saputo dell'arrivo di propri concittadini dalle zone colpite maggiormente dal contagio. I cittadini provenienti da Codogno si sono volontariamente messi in quarantena già dal loro arrivo. L'ordinanza del Comune è stata adottata in seguito alle prescrizioni del Consiglio dei ministri, una precauzione necessaria che segue il protocollo nazionale. Tuttavia, i sanitari del 118 hanno effettuato il test del Coronavirus sui cittadini rientrati a Buccino e sono risultati negativi. Resta la quarantena per loro quale forma precauzionale.

Ultimo aggiornamento: 20:08

