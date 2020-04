LEGGI ANCHE

In provincia di Salerno, per fronteggiare la crisi del settore bufalino provocata dall'emergenza Coronavirus, nascono i «Caciobond».Il prodotto, ideato da Coldiretti Salerno e dal caseificio Giuseppe Morese, viene acquistato oggi ma si consumerà tra due anni, nel 2022.Per produrre il «Caciobond» da 11 chilogrammi servono 60 litri di latte di bufala e due anni di stagionatura. Molte coppie lo hanno prenotato per i matrimoni come simbolo benaugurante.«La crisi dell'export, il calo della domanda hanno comportato una crisi improvvisa del settore bufalino della regione Campania e della provincia di Salerno, dove insistono la maggior parte degli allevamenti bufalini - spiega il direttore di Coldiretti, Enzo Tropiano -. Di qui l'idea di trasformare il latte in eccedenza in caciocavalli di bufala, con l'obiettivo di salvaguardare l'intero comparto, in particolare il settore zootecnico, che non può fermarsi. I consumatori acquistano il prodotto e lo ritirano due anni dopo, a stagionatura completata consentendo agli imprenditori di ricevere, subito, la liquidità per fronteggiare il dopo emergenza». I caciocavalli possono essere ordinati con dedica già da adesso e saranno consegnati dopo il periodo di stagionatura.