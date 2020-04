LEGGI ANCHE

NOCERA INFERIORE. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno sorpreso e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un anziano di Nocera Inferiore, che nei pressi di un terreno alle spalle del cimitero cittadino, stava coltivando degli asparagi.A quel punto, lo hanno identificato, per poi mandare l'informativa alla procura, che ha provveduto a denunciarlo a piede libero., ma anche a distanza di un mese oramai dai provvedimenti disposti sulla circostanza di non poter uscire di casa, se non per stretta necessità, sono ancora molte le persone che vengono trovate in giro e denunciate o raggiunte, come da ultimo provvedimento, da una multa., insieme alle ordinanza regionali, ci sono anche diverse attività commerciali. Non ultimo, un forno che qualche giorno fa è stato chiuso, secondo legge, per cinque giorni, perchè oltre al pane vendeva anche delle zeppole "di San Giuseppe".