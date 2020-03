Resta in quarantena l'insegnante di Piacenza che è stato messo in quarantena a Buccino da una ordinanza del sindaco, Nicola Parisi. Anche dopo il decreto di ieri che ha messo i paletti all'emergenza Coronavirus le cose non sono cambiate. Nulla da fare, dunque, per chi ha denunciato il primo cittadino per averlo messo forzatamente "agli arresti domiciliari". Una polemica che da giorni impazza in paese e in rete. Nessun provvedimento è giunto dall'Asl, dal Dipartimento di Prevenzione collettiva, per ridimensionare la situazione, nè si è avuta la pronuncia di un giudice amministrativo in merido a quella ordinanza. La quarantena resta fino a tutto sabato per questo insegnante e la famiglia di Codogno, anch'essa in casa da dieci giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA