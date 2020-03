LEGGI ANCHE

NOCERA INFERIORE. Il flash mob che oramai a cadenza quotidiana viene eseguito da più persone e che consiste nel cantare fuori ai proprio balconi, con l'obiettivo di esorcizzare la paura del Coronavirus e rendere meno asfissiante la quarantena quotidiana da rispettare tra le mura domestiche, può anche provocare effetti collaterali e sfuggire di mano. Come accaduto nel tardo pomeriggio,Alcune persone infatti avrebbero utilizzato casse e amplificatori per mettere musica e scatenarsi a ritmo di applausi e balli, per quasi trenta minuti, provocando però anche il fastidio di altri residenti.L'arrivo della pattuglia dei vigili è stato accolto da un applauso, poi i caschi bianchi hanno riportato la calma ma soprattutto, hanno permesso di far abbassare il volume della musica in alcune abitazioni. Fino al prossimo flash mob, ricominciato qualche minuto dopo con l'uso di nacchere.