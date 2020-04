LEGGI ANCHE

E dall'area Covid di Polla inviano un incoraggiamento a tutte le mamme contagiate dal Coronavirus come loro: «Non dobbiamo mai arrenderci, l'amore di una mamma é più forte di questo maledetto, subdolo virus. Si lotta e vinceremo».e raccontano la sensazione straniante di una festa trascorsa alle prese con la paura: «A Pasqua accanto all'ansia e al dolore di tutti i giorni si aggiunge un forte ed insopportabile senso di malinconia».e con loro possono parlare da settimane solo attraverso telefono e videochiamate. All'inizio erano in isolamento totale, poi l'ospedale si è affollato e i medici sono stati costretti a collocare in alcune stanze due pazienti. Marianna e Michela da allora si sostengono a vicenda, e oggi hanno voluto fotografare le loro mani strette in segno di solidarietà e amicizia. I loro familiari hanno fatto arrivare alcuni dolci e un uovo di cioccolato, che è stato aperto nella stanza e condiviso con medici, infermieri e altri pazienti covid.«Vogliamo inviare - dicono per telefono - il nostro augurio a tutte le mamme contagiate d'Italia che come noi non possono stare con i propri figli e mariti. Oggi é ancora più malinconico non poter vedere i nostri cari. É una malinconia che ti prende dal profondo del cuore e ti scorre per tutto il corpo, fa più male dei colpi di tosse che ti trafiggono il petto».la zona del Salernitano dove il virus si è particolarmente diffuso provocando la messa in quarantena di ben cinque comuni, sono 136 i contagiati, 15 le vittime. "Ringraziamo - concludono le due donne - i medici e gli infermieri che non ci lasciano mai sole, giorno e notte, incoraggiandoci nei momenti di sconforto".