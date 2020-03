LEGGI ANCHE

È risultata positiva al tampone la moglie del pensionato di Buccino morto con il Coronavirus. All'uomo, oncologico e dializzato, era stato effettuato il tampone post mortem. Dei familiari sottoposti a quarantena da subito e sabato scorso a tampone, solo la moglie ha contratto il virus, pericolo scongiurato per sua figlia e per tutti i componenti della famiglia.Le sue condizioni sono buone, la donna è al momento completamente asintomatica. Come da prassi, i tamponi saranno ripetuti a distanza di alcuni giorni. Potrebbe essere, a questo punto, un caso circoscritto e, per ora, limitato.