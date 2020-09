Covid, primo contagio a Positano: ​è una donna, tamponi a tutti i colleghi

Primo caso di positività al coronavirus a Positano, in Costiera Amalfitana. A darne notizia è il sindaco Michele De Lucia, il quale spiega che si tratta di una donna che «sta bene», è asintomatica ed è «già in isolamento presso il suo domicilio». Questa mattina, rende noto De Lucia, «sono stati effettuati in via preventiva tamponi per tutti i dipendenti dell'azienda dove la signora svolge la sua attività. Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti - conclude De Lucia rivolgendosi ai suoi concittadini - vi invito tutti a seguire scrupolosamente le norme anti-Covid: indossare la mascherina sempre dove non è possibile tenere la distanza e frequenti lavaggi delle mani».



Ultimo aggiornamento: 17:36

