Apprensione per 33 salernitani che in queste ore sono a bordo di un pullman di ritorno dal Veneto. Sono scattate le precauzioni riguardanti i casi sospetti di coronavirus. Il gruppo di salernitani si è recato in gita a Venezia e Viareggio e il sindaco di Olevano Sul Tusciano, Michele Volzone, a bordo del pullman ci sono 5 passegeri residenti ad Olevano Sul Tusciano, ha contattato l'organizzatore della gita e gli ha comunicato di far misurare la temperatura corporea di tutti i passegeri.

Il pullman è partito da Viareggio e nelle prossime ore giungerà nella Piana del Sele. «Stiamo tutti bene - ha detto l'organizzatore della gita Pietro Daniello - nessuno ha la febbre e tantomeno mostra sintomi inerenti il coronavirus.Seguiremo tutte le prescrizioni comunicate dalle autorità competenti».

