NOCERA INFERIORE. Bloccato all'estero da tre mesi, non può fare ritorno a casa, a Nocera Inferiore, perchè i voli sono bloccati in ragione dell'emergenza da Coronavirus. Lui è, nocerino, che ha lanciato una richiesta d'aiuto al sindaco, ma anche al governatore della Regione Campania,e al Ministro degli Esteri,. «L’Ambasciata di Belgrado - scrive Domenico in un messaggio affidato ai social e a Nocera TV - mi dice di trovare strade alternative che non esistono. Sono bloccato da tre mesi», ha aggiunto, spiegando di aver trascorso la Pasqua da solo e di non sentirsi al sicuro.. All'inizio con i primi focolai, che rischiano di arrecare grossi disagi alle strutture ospedaliere che non sarebbero adatte a garantire un'emergenza di questa portata. Alla metà di marzo, il governo aveva dichiarato infatti lo stato d'emergenza. L'uomo si trova in Serbia per motivi di lavoro, nel comune di Indjia, vicino Belgrado. Una moglie e tre figlie, che non vede da Natale. Specializzato come conduttore di macchine per conserviere alimentari, Domenico era andato all'estero dopo essere stato contattato da un'azienda del luogo, per dare e fornire supporto, in ragione della sua esperienza., e che sperano in un aiuto dall'Unità di Crisi della Farnesina. Stando al racconto del nocerino, sarebbe stato contattato una sola volta da un responsabile del Governo, che gli aveva riferito di prendere un volo Belgrado-Parigi, ma senza fornire ulteriori informazioni sul seguito, nonostante le preoccupazioni esternate da Marrazzo. Questo, anche in ragione dei tanti voli cancellati dalla Francia all'Italia. Domenico ha deciso di condividere il suo messaggio anche attraverso i social, sperando di smuovere qualcosa e fare così ritorno in Italia.