Sono in quarantena gli ospiti edil personale della struttura residenziale per anziani San Pio a Padula. Motivo: una ospite della stessa struttura è ricoverata all'ospedale di Polla in attesa dell'esito del tampone. La donna era stata ricoverata ieri sera per una caduta accidentale nel reparto di ortopedia dell' ospedale. Successivamente, però, è stato accertato che un uomo, sempre di Padula e già positivo al Coronavirus, ha rapporti di parentela con operatori della struttura San Pio. È scattato l'allarme e il sindaco di Padula, con ordinanza, ha disposto anche l'isolamento fiduciario per quanti, dallo scorso 10 marzo, hanno avuto contatti con gli operatori o con gli ospiti della residenza San Pio.