Un caso sospetto di Coronavirus è stato riscontrato in serata all'ospedale «Costa d'Amalfi» di. I medici hanno attivato il protocollo per un, arrivato al pronto soccorso dellacon febbre e tosse. L'uomo nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti con turisti asiatici. Il paziente è stato messo in isolamento e si attende l'arrivo di un'ambulanza ad alto contenimento per trasferirlo all'ospedale «Cotugno» di Napoli, struttura specializzata in malattie infettive e punto di riferimento regionale per casi sospetti di Coronavirus.