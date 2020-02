LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospetto caso di Coronavirus a Cava de' Tirreni, dopo Salerno e Battipaglia. Un bimbo di soli tre anni è appena stato trasferito dall'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo alSecondo quanto riferito dalla mamma il piccolo, che presenta difficoltà respiratorie, sarebbe stato in contatto con alcuni cinesi. Il trasferimento all'ospedale napoletano è stato reso necessario per eseguire il test e verificare le sue condizioni in applicazione delper l'emergenza Coronvirus.