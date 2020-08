Il sindaco di Cava dè Tirreni, Vincenzo Servalli, ha posticipato al 10 settembre prossimo l'apertura degli Istituti scolastici paritari cittadini prevista per il 1ø settembre, al fine di consentire, si legge in una nota, «una verifica il più possibile approfondita della curva dei contagi e degli effetti dei rientri dalle vacanze dei cittadini cavesi, e ad assicurare, con ogni intervento adeguato e necessario, la migliore tutela possibile della salute pubblica e della sicurezza dell'intera comunità scolastica». Le attività, prosegue la nota, «dovranno essere riprese nella piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Codid-19». © RIPRODUZIONE RISERVATA