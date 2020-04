Chiuso il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Battipaglia. Il provvedimento è stato adottato questa sera dall'Asl di Salerno per fini precauzionali ed un gruppo di pediatri è stato esonerato dallo svolgerare attività lavorative. I medici e gli infermieri in servizo al pronto soccorso pediatrico sono stati sottoposti al tampone per accertare eventuali casi di coronavirus. Ultimo aggiornamento: 21:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA