Positivo il presidente della comunità montana Sele Tanagro e consigliere comunale di Caggiano, Giovanni Caggiano. Lo ha annunciato lo stesso ex sindaco in un post pubblico. Positivo anche un medico di Sala Consilina e due persone a Montesano. Contagiato anche l'ex primo cittadino di Buonabitacolo, il giornalista Elia Rinaldi. Guarito, infine, il presidente della Pro loco di Teggiano, Biagio Matera, fratello del consigliere regionale Corrado (ex assessore al turismo della Campania).

