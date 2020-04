Coronavirus, la carezza di Maria all'infermiera nel dipinto di un madonnaro

Alberto è un madonnaro, da sempre una sensibilità grande. E guardando alla storia di oggi ha preso i suoi colori e, davanti casa, ha iniziato prima a disegnare e poi a colorare una Madonna ed una infermiera. La religiosità, il desiderio di intercessione ha portato Alberto Forlenza ad una geniale intuzione, unire la Madonna ed una infermiera, come fosse un abbraccio tra fede, speranza ma anche scienza. Ma soprattutto è l'mmagine di una Madre che sostiene una propria figlia. È accaduto a Contursi Terme e sulla pagina social del Comune c'è la condivisione di quella immagine definita una "meravigliosa opera", un regalo "ai nostri cuori molto provati". Cosa sia il disegno lo spiega lo stetto artista: "Quando disegniamo siamo a diretto contatto col volto della Madonna e spesso ci capita di parlare con lei. In questo caso abbiamo parlato della situazione che stiamo vivendo a causa del corona virus, chiedendole di intercedere per noi. Speriamo ci ascolti. Il dipinto rappresenta un'infermiera stanca e scoraggiata consolata dalla mano materna della Madonna e dalla benedizione del Bambino Gesù" © RIPRODUZIONE RISERVATA