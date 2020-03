CORBARA. Per l'acquisto di mascherine, sindaco e giunta rinunciano alle loro indennità per acquistare mascherine. "Accolgo con riconoscenza - ha detto il primo cittadino, Pietro Pentangelo - a cui va il nostro plauso e vivo ringraziamento. Con questi fondi, circa 2000 euro, faremo fronte alle spese per l'acquisto di altri presidi sanitari per tutelare i nostri concittadini dal rischio contagio". Sempre il sindaco, con apposita ordinanza, ha poi disposto la chiusura del cimitero comunale. A ridosso del cancello d'ingresso, è stato collocato un cuscino di fiori in onore di tutti i defunti, con il primo cittadino a farsi portavoce del sentimento comune di chi come tanti cittadini ha dovuto rinunciare alla visita cimiteriale. Giorni fa, invece, sempre nel comune di Corbara, era stato chiuso l'accesso ad una stradina al confine con Angri che è utilizzata da sportivi e amatoriali per le passeggiate verso il territorio pedemontano, utilizzata anche da automobilisti per un collegamento più rapido tra le due cittadine. "Abbiamo dovuto prendere questo provvedimento drastico, perché i camminatori della zona, trovando sbarrata l'altra, in barba alle ordinanze ministeriali e regionali, utilizzavano quest'ultima. La mia disposizione è stata condivisa con il Sindaco di Angri e con l'obiettivo di controllare tutti i varchi di accesso alla nostra cittadina. Ribadisco che è obbligatorio restare a casa, non consentiremo in nessuno modo che ci possa essere rischio di contagio a seguito di assembramenti e scelte scellerate di chi non intende rispettare le regole". © RIPRODUZIONE RISERVATA