Ignoti hanno divelto le transenne fatte installare dal sindaco Cosimo Ferraioli per impedire corse e gite fuori porta nell'area pedemontana.



«Vi chiedo di non abbassare la guardia ora - ha detto il primo cittadino - il tempo per recuperare e passeggiare in montagna arriverà per tutti, ora in nessun caso dobbiamo permetterci di vanificare i sacrifici fatti finora».



In questi giorni tra passeggiate, corse mattutine e serali sono aumentate in maniera considerevole le presenze nell'area pedemontana e accade spesso, che ci si allontani dalla propria abitazione in gruppi, sprovvisti dei dispositivi di protezione e senza rispettare la distanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA