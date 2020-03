LEGGI ANCHE

«Quando tutto sarà finito ricordiamoci che i cani non sono solo un motivo per uscire durante la quarantena, ma una parte integrante della famiglia e dei fantastici compagni di giochi per i bimbi». Seduto sul divano di casa accanto alla sua cagnolina, Roberto De Luca lancia un messaggio in difesa degli amici a quatro zampe. «Dico sì, beati quelli che hanno i cani, ma a prescindere. Io stesso non immaginavo, ma dopo essermela trovata a casa mi sono reso conto...», afferma, secondogenito del governtaore campano. Il riferimento è alla strumentalizzazione degli animali domestici, troppo spesso sfruttati per uscire di casa in barba alle restrizioni previste dalle stringenti disposizioni per il contenimento del Covid-19. Restrizioni tanto più stringenti in Campania, in virtù proprio delle ordinanze emesse da De Luca senior, dove è proibita anche l'attività fisica individuale all'aperto.L'appello di Roberto si proietta verso il futuro, guarda alla fine dell'emergenza. «Quando tutto sarà finito non dimentichiamo che ci sono canili in difficoltà - dice mentre accarezza il suo cane - Magari, chi ha la possibilità, potrebbe provare a fare una visita al canile, sono sicuro che troverà un amico a quattro zampe che fa per lui. Si potrebbe anche immaginare - aggiunge - qualche piccola agevolazione da parte dei Comuni per coloro che decidono di adottare un animale domestico». Un appello accorato, quello di De Luca jr, che passa attraverso la sua esperienza: «Forse non vi daranno un modello da sfilata, ci sarà qualche difetto, ma la quantità di amore e di affetto che vi daranno vi ripagherà di tutto».