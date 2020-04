Non bastano le ordinanze se non c'è senso di responsabilità da parte dei cittadini». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione dell'ospedale modulare allestito al Ruggi di Salerno. «Ieri è stata la prima giornata nella quale abbiamo aperto su due fasce orarie alla mobilità dei cittadini. Chiariamo che non siamo tornati alla normalità. Era semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura ma non è il ritorno alla normalità».

De Luca ha ribadito con forza che «bisogna rispettare tre condizioni essenziali: mascherine sempre, lavarsi le mani sempre, mantenere il distanziamento sociale. Sono tre obblighi. Perché se si determinano nuovi assembramenti noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l'epidemia. Su questo bisogna essere estremamente responsabili».

«Ci avviamo - ha quindi detto De Luca a margine - a completare questo ospedale modulare su tre blocchi: quello principale all'ospedale Del Mare già inaugurato, questo del Ruggi con altri 24 posti letto di terapia intensiva e quello del Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta. Complessivamente avremo 120 posti letto di terapia intensiva. Ovviamente oggi non abbiamo una grande domanda di terapia intensiva ma ci stiamo preparando per settembre-ottobre quando dovremo aspettarci un'epidemia di influenza e quindi un'enorme quantità di accessi agli ospedali e ci sarà una commistione di sintomatologie. Avremo pazienti influenzati che dovranno essere controllati per accertare che non siano malati Covid. Stiamo preparandoci al meglio», ha concluso il presidente della giunta regionale campana.

