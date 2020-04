Donna di Napoli, positiva al Covid-19, viene operata d’urgenza al femore presso l’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dopo essere stata rispedita al mittente dagli ospedali del capoluogo di regione. È una storia a lieto fine quella di una pensionata settantenne che, mentre trascorreva la sua quarantena in casa perché positiva al coronavirus, ha subito un incidente domestico, cadendo e rompendosi il femore. Di questi tempi, con l’emergenza non ancora del tutto assopita, non era semplice trovare disponibilità negli ospedali così, dopo aver constatato che nessun reparto di ortopedia di Napoli e provincia fosse disponibile ad un intervento in urgenza, ha trovato accoglienza e professionalità ad Eboli.



Ad eseguire il delicato intervento è stato Antonio Cappelli, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia, cadiuvato dal collega chirurgo ortopedico Vincenzo Lania, dall’anestesista Giovanni Cammarano e dal ferrista Gino Caciottoli. I medici hanno puntualizzato che per l’intervento sono state attivate tutte le misure di sicurezza del caso. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi e la paziente è stata trasferita in via precauzionale nel reparto di Rianimazione. In settimana, se risulterà negativa al virus, tornerà in Ortopedia per la convalescenza. Nonostante il covid-19, l’ospedale di Eboli, dunque, non ha mai smesso di occuparsi dei pazienti che presentano problematiche di varia natura nella massima sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA