Altre otto persone contagiate dal Covid-19 a Polla. Si sale così a quota 13 nel piccolo paese, tra loro anche due ragazzini (un alunno della scuola primaria e uno della secondaria). I contagi sono di due nuclei familiari differenti ed entrambi legati al piccolo focolaio che si è sviluppato nell'ospedale Luigi Curto di Polla dove si registrano diversi casi di contagio non solo per residenti a Polla.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Eboli, laboratorio dell'ospedale chiude: operatrice positiva

Infatti sempre oggi è risultato positiva una ragazza che lavora in una ditta di pulizia per il nosocomio. Sono contagiati inoltre tre medici (due in condizioni serie e ricoverati). La buona notizia arriva da Teggiano, primo tampone negativo per il sindaco Michele Di Candia. Anch'egli infermiere dell'ospedale pollese, oggi pomeriggio ha ricevuto l'esito dell'esame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA