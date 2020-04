NOCERA INFERIORE. Trecentocinquanta veicoli controllati, insieme ad altrettante persone. E oltre 20.000 euro di sanzioni elevate per il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid-19. E' questo il primo bilancio che arriva dai controlli svolti dall'esercito nell'Agro nocerino sarnese, che da pochi giorni, sta fornendo un supporto lungo le strade principali alle forze dell'ordine. Da chi non aveva giustificazione a chi, invece, aveva violato la quarantena, pur avendo l'obbligo di restare in casa.



Sono almeno 60 i militari che sono stati impiegati nei comuni dell'Agro, da Nocera Inferiore a Scafati, passando per Sarno, Angri, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio. Il raggruppamento Campania "Pinerolo" ha dato un contributo importante lungo le strade principali, al confine tra Nocera Inferiore e Pagani, ad esempio, nella zona di Santa Chiara, ma anche in via Atzori, fino al confine con Nocera Superiore. Lo stesso è stato fatto negli altri comuni, ai confini con la strada vesuviana e alle uscite autostradali. I controlli, insieme a carabinieri, polizia e guardia di finanza, partono dalle 7 del mattino fino alle 19 di sera. Un numero alto, quello relativo al primo bilancio di attività, durante le quali sono stati anche sequestrati diversi veicoli. Altri, invece, sono stati beccati a guidare con la patente scaduta o senza un valido motivo, finendo per essere destinatari delle contestuali sanzioni amministrative.