L'Esercito lascia il Vallo di Diano e si sposta nell'Agro Nocerino Sarnese. La rimodulazione del dispositivo di controllo è stata adottata dal prefetto di Salerno, Francesco Russo in seguito a una riunione con le forze di polizia svoltasi in videoconferenza. L'alleggerimento delle misure restrittive nel Vallo di Diano - dove non è stata prorogata la zona rossa per cinque comuni - ha permesso di destinare il contingente dell'Esercito Italiano ad altre zone della provincia di Salerno. Sono stati, dunque, potenziati i servizi di vigilanza nell'Agro Nocerino-Sarnese, sia per la contiguità territoriale con l'area napoletana che per la presenza di stabilimenti industriali con conseguenti volumi di traffico dovuti allo spostamento quotidiano dei lavoratori.A partire da questa mattina, dunque, i soldati vigileranno gli svincoli autostradali dell'A3 Napoli- Salerno e dell'A30 Caserta- Salerno nonché i principali snodi della viabilità ordinaria nei comuni dell'Agro. Al termine della riunione, inoltre, il prefetto di Salerno ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dell'intera cittadinanza della provincia per il senso civico e l'osservanza delle regole dimostrati durante le festività pasquali.