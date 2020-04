Accolta la richiesta del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati per l’allontanamento dei contagiati in quarantena domiciliare dai nuclei familiari di appartenenza, per evitare rischi di ulteriore diffusione del virus. L’Asl procederà, già da oggi, a trasferire i primi quattro positivi domiciliati nell’ospedale «Giovanni da Procida» di Salerno, riconvertito in struttura di accoglienza per pazienti Covid.



«I trasferimenti - precisa il primo cittadino - riguarderanno, in questa prima fase, quei cittadini che vivono in contesti familiari numerosi e/o in unità abitative piccole e poco funzionali all’isolamento. Ringrazio l’Asl per aver dato immediato riscontro alla mia richiesta. Ho intenzione, in ogni caso, di chiedere aiuto al presidente della Regione De Luca affinché possa mettere a disposizione della nostra città risorse finanziarie per consentirci di individuare anche sul territorio comunale strutture ricettive dove trasferire tutti i cittadini positivi asintomatici, in isolamento domiciliare».



Al pronto soccorso del polo Covid aumentano gli accessi dei casi sospetti che spesso vengono dirottati all’ospedale di Nocera Inferiore, nella tenda pre-triage, per mancanza di postazioni libere. © RIPRODUZIONE RISERVATA