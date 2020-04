LEGGI ANCHE

Addormentata sul banco poco prima di uscire dal reparto Covid-19 del "Luigi Curto" di Polla. Dopo l'ennesimo turno, l'ennesima fatica curando i pazienti contagiati dal Coronavirus.la prima linea durante la piena emergenza con cinque paesi del comprensorio diventati zona rossa e 152 persone positive, oltre che 15 decessi., una foto simbolo di chi sta lottando ancora oggi per curare i pazienti e con la paura, poi, di tornare a casa portando con sé il virus. Il reparto di Polla è stato visto come un'eccellenza dell'Asl Salerno per i tempi rapidi di allestimento e per il fatto che nessuno tra medico e infermieri è rimasto contagiato.