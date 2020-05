Al momento non si conosce chi ha taroccato la foto. Esperti di foto montaggio parlano di un lavoro certosino, fatto da professionisti. Ci sono particolari che confermano il «buon lavoro fatto». L’istantanea è stata pubblicata ieri mattina su Facebook dal sindaco di Nocera Inferiore che ha tuonato «è iniziata la fase 5, quella dello sbracamento» sottolineando che la foto era sua. Lo scatto ritrae un tratto del corso Vittorio Emanuele affollato di persone. Oltre a tante automobili in una zona pedonale, si vedono decine di persone passeggiare. Tutte, però, hanno la mascherina. E questo conferma il lavoro paziente e meticoloso fatto dal manipolatore della verità. Sicuramente la foto è stata realizzata per mettere in cattiva luce la città perché è stata vista anche su altre piattaforme social. «Che gusto ci provi – ha detto Gio Passero rivolgendosi all’autore della foto – ad infangare un popolo che da due mesi è rispettoso delle regole?».



Quando qualcuno ha iniziato a dubitare dell’autenticità della foto, migliaia di commenti hanno invaso la pagina di Torquato. E i toni, in alcuni casi, non erano per niente concilianti. Come chi ha scritto di «offese gratuite e frasi fatte». Tanto da spingere il sindaco a fare un passo indietro. «Chiariamo – ha dichiarato Torquato - la foto che ho postato e ho detto che era mia è esattamente quella giratami stamane dal portiere del mio stabile al mio rientro dal solito giro di controllo in strada dove ho potuto constatare che per strada c’erano tante persone. Falso oppure no, non è questo il problema. Lo sbracamento non deve esserci se vogliamo tutti un ritorno serio alla normalità. E non annullare gli effetti di un comportamento che per 60 giorni è stato esemplare. Ho commesso un errore nel pubblicare una foto non mia ma di terzi. Non l’ho fatto in maniera premeditata, è stato un errore comunicativo». © RIPRODUZIONE RISERVATA