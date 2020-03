"Grazie Polizia. Andrà Tutto Bene" è lo striscione realizzato da due bambine, Carlotta e Lavinia, di 10 e 5 anni, figlie di un poliziotto in servizio al Commissariato di Polizia di Stato di Sarno. Le due bimbe hanno fatto una sorpresa al loro papà, facendogli trovare il messaggio, a caratteri cubitali e colorato, appena tornato da lavoro.



Lo striscione è stato poi sistemato all'ingresso del commissariato di Sarno in via Roma. Un messaggio universale di positività, di ringraziamento profondo alle forze dell'ordine operative sul territorio in un momento di grande difficoltà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA