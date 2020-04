Coronavirus: niente visite in ospedale, per i papà video del parto su whatsapp

Per le restrizioni dovute al Covid-19 non sono più previste visite nei reparti dell'ospedale di Polla. Neanche ovviamente in quello di Ostetricia e Ginecologia per accompagnare le partorienti. Così gli uomini accompagnano le proprie compagne all'ospedale e poi aspettano la notizia del parto da casa. Il personale del reparto diretto da Francesco de Laurentiis ha pensato a una soluzione per far vivere anche al papà il momento della nascita. Il personale del reparto, medici, infermieri, ostetrica e gli altri hanno così ancor di più aumentato le attenzioni e le cure nei confronti delle donne e dei neonati ma per permettere di far vivere l'emozione anche ai papà hanno ideato il servizio Whatsapp con il video del parto. La prima esperienza in questo genere è arrivata stamattina con la nascita di Carmine. Il piccolo, figlio di Carmen Cardone è venuto alla luce ed è stato ripreso con un cellulare sterilizzato. Il piccolo sta bene, come la mamma. E il papà ha atteso il video del primo vagito in auto, Gerardo Abate Checile ha potuto così vedere suo figlio venire alla luce in vidoe sul suo cellulare e sorridere di gioia. La coppia è stata anche seguita dal pediatra Vincenzo Garofalo e ha potuto vivere la gioia dell'arrivo figlio pur se a distanza con il medesimo sussulto emotivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA