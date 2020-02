Scritta choc a Battipaglia: «Forza Coronavirus»

Choc a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove questa mattina è comparsa la scritta “Forza Coronavirus” sul telo bianco dell’impalcatura di un palazzo in via di ristrutturazione proprio al centro della città.



La scritta, vergata con una bomboletta di vernice rossa, fa chiaramente riferimento al virus che ha già provocato quasi 300 contagi, sette vittime e una psicosi collettiva che ha sconvolto l’intero paese. Timori dai quali non è stata risparmiata neanche la città di Battipaglia. Nelle ore passate, infatti, un pullman di turisti di rientro dal Carnevale di Venezia, per cui è immediatamente scattata la quarantena, ha provocato accese polemiche sulle misure di sicurezza adottate dall’Amministrazione. A nulla sono valse le spiegazioni del sindaco Cecilia Francese di fronte alle insistenti richieste di chiudere le scuole cittadine, nonostante non sia stato registrato alcun caso conclamato.



Intanto, riguardo alla scritta, è subito montata la polemica intorno al gesto. C'è chi chiede di risalire all'autore del messaggio deprecabile, ma qualcuno, nel frattempo, ha anche provveduto a rimuovere il messaggio, cancellandolo con della vernice nera.