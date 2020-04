Ultimo aggiornamento: 11:15

Non ce l'ha fatta, risultata positiva al Covid19 lo scorso 17 marzo. La donna, era stata ricoverata prima al Martiri del Villa Malta di Sarno, ma le sue condizioni erano subito peggiorate ed era stata trasferita al Loreto Mare di Napoli. Lascia il marito e due figli.La comunità di Sarno si stringe al profondo dolore. Cordoglio da parte del sindaco,. «Sarno oggi piange un’altra sua concittadina portata via dal terribile Covid19. Bruna Pappacena era risultata positiva lo scorso 17 marzo. Le sue condizioni erano peggiorate quasi subito ed era stata trasferita al Loreto Mare di Napoli; la nostra speranza, la speranza di tutta la comunità era che riuscisse a superare e sconfiggere questo male. Siamo addolorati e vicini ai familiari. Un pensiero allafamiglia anche dal vicesindaco ed assessore alla Protezione Civile,. «Per la nostra città un altro terribile lutto. Ci stringiamo in preghiera e siamo vicini al profondo dolore che ha colpito la famiglia».