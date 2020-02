Mamma e figlia ricoverate all'ospedale di Battipaglia ed entranmbe mostrano i sintomi del Coronavirus. Le due donne di ritorno dalla Lombardia si sono recate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza e per precauzione sono state ricoverate in una stanza isolata dal resto della struttura sanitaria e dagli altri pazienti. È subito scattata la procedura per appurare se realmente le due donne sono affette dal Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA