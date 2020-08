C'è stata grande apprensione a Caselle in Pittari per l'esito di circa cinquanta test che saranno eseguiti sui contatti delle dodici persone già risultate positive. Si tratta di un nucleo familiare, tra cui una donna di 80 anni, titolare di un noto ristorante del centro cilentano e di un paio di ragazzi dipendenti dell'attività commerciale. Sarebbero stati proprio i sintomi avvertiti da uno dei dipendenti a far scattare l'allarme. Ora sono tutti in isolamento. Alcuni sono asintomatici invece altri hanno lievi malori. La notizia ha messo in allarme la comunità locale e il Golfo di Policastro. Tra i dodici casi positivi c'è anche un portalettere in servizio a Sapri. Un sospiro di sollievo è giunto solo nella tarda serata di ieri, quando i primi dieci test sono risultati negativi. Ieri mattina l'ufficio postale della Città della Spigolatrice è stato sottoposto a sanificazione e riaprirà lunedì «anche con altro personale», annuncia il sindaco Antonio Gentile. Lo stesso sindaco di Sapri, che ha espresso vicinanza al collega di Caselle in Pittari e agli abitanti del piccolo centro, ha comunicato di avere firmato ordinanza di isolamento per 4 cittadini sapresi «attestati come contatto di caso dei cittadini di Caselle in Pittari». Probabilmente già domani si inizierà a effettuare i tamponi sui cosiddetti «contatti stretti». Il sindaco di Caselle, Giampiero Nuzzo rinnova l'invito alla calma: «La situazione è sotto controllo - dice - siamo preoccupati ma la preoccupazione non deve mai diventare psicosi».

Anche a Vallo della Lucania c'è attesa per l'esito di una decina di tamponi eseguiti dopo un nuovo caso positivo accertato qualche giorno fa. Al momento sono due le positività nel centro cilentano. È dovuto intervenire il sindaco Antonio Aloia per ripristinare un clima di serenità: «Invito tutti a un maggiore senso di responsabilità e rispetto verso le persone che sono state colpite purtroppo dal Covid. Nessuno di noi è immune». Sempre a Vallo sarà sottoposto a tampone anche il personale del reparto di cardiologia dell'ospedale San Luca. Gli esami si sono resi necessari dopo che una donna di Capaccio Paestum, affetta da flutter atriale e scompenso cardiaco, ricoverata nel presidio per essere sottoposta ad un intervento di ablazione ed impianto di un pacemaker, è risultata positiva al coronavirus. La donna, in realtà, era stata affetta da Covid a luglio, ed è stata dichiarata dall'Asl guarita dal Covid dopo due tamponi negativi ad agosto. Nonostante questo è stata sottoposta a tampone naso-faringeo e a test sierologico. Quest'ultimo documentava l'immunizzazione raggiunta dalla paziente dalla precedente infezione, e l'assenza di infezione recente, mentre il tampone risultava positivo, nonostante fosse stata precedentemente certificata la negatività della paziente, ma l'esito si è conosciuto solo dopo l'operazione.



La donna, completamente asintomatica, è attualmente seguita presso il proprio domicilio. Per escludere una diffusione del contagio il personale dovrà ora essere sottoposto ad esami. Aintanto i casi hanno raggiunto quota 8, tra cui una bambina. Casi si segnalano anche ad Albanella (2), Monteforte Cilento e Trentinara. Ad Agropoli resta un positivo. Due a Centola. Uno ad Orria. Si sono fermati a sette i contagiati a Ceraso. A Pisciotta, dove si era arrivati a 24 positivi (con una vittima), sono quasi tutti guariti. Resta un solo caso positivo e singolare a Ogliastro Cilento: un uomo, asintomatico, durante un controllo in ospedale è risultato positivo. Ricoverato a Scafati, i nuovi esami hanno dato esito negativo.