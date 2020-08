Sarebbe una ragazza arrivata dal Lussemburgo. «Abbiamo il primo caso di contagio da Covid accertato a un primo tampone. Detto questo, chiedo, con il cuore in mano, serenità».

L’annuncio è del sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida che precisa: «La dinamica è chiara e non vi sono, nel modo più assoluto, altre persone coinvolte e la situazione è sotto stretto controllo istituzionale, nostro e dell'Asl Salerno».



Le due persone interessate, anche se solo una è risultata positiva al primo tampone, sono in isolamento obbligatorio e non hanno avuto rapporti con nessun loro familiare o amico. Rimarranno in isolamento fino a quando l'Asl non certificherà la loro guarigione.