Non sa dove e come si sia potuto contagiare. Ma di una cosa è certo: si è curato da solo, cercando in rete il mix di farmaci da adoperare, perché la rete dell’assistenza territoriale si è rivelata completamente inesistente. Agostino Ingenito, presidente dell’Abbac (Associazione bed and breakfast ed affittacamere della Campania) è uno dei tanti reduci dal Covid che oltre a dover combattere contro la malattia, ha dovuto farlo «contro un groviglio burocratico e un mare di paratie alzate dall’Asl per difendersi. Sono veramente sconcertato».

Facciamo un passo indietro. Il 22 ottobre Ingenito inizia ad accusare sintomi influenzali. Il 24 si reca in un laboratorio privato per effettuare il tampone: dopo qualche giorno il verdetto. «Ho contratto il Covid e sinceramente non so come. Nessuna delle persone che lavora con me lo è, vivo da solo e non faccio da tempo vita mondana in via precauzionale. L’unica spiegazione che posso darmi è che mi sono servito della metropolitana di Napoli per raggiungere il mio ufficio, ma ho sempre fatto uso di mascherine e gel disinfettanti».



Ingenito si chiude nella casa paterna ad Angri, in isolamento, e cerca di contattare il medico di base che per due giorni sarà irreperibile. Prova a sentire il Distretto 61 dell’Asl, ma non ottiene nessuna risposta.

