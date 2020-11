Si registrano ancora contagi da Coronavirus nel Vallo di Diano, con circa 150 persone positive. Sono 7 i nuovi positivi al virus registrati nelle ultime ore a Sala Consilina. Cinque sono collegati a una singola azienda. Dodici in più nella sola giornata di oggi che fa arrivare il numero dei contagiati nella cittadina valdianese a 45. Purtroppo le condizioni cliniche di alcuni pazienti non sono tra le migliori. E’ stato infatti necessario intubare, questa mattina, una persona all’ospedale “Luigi Curto” di Polla a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. L'uomo di 60 anni da ieri sera si è sentito male, trasportato all'ospedale di Polla e "appoggiata" nell'area dedicata al Covid al fianco del Pronto soccorso doveva essere trasferito ma secondo quanto trapelato non è stato trovato un posto letto in un'altra struttura ospedaliera dedicata alla pandemia.

