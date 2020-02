Il coronavirus è stato isolato all'ospedale Spallanzani di Roma. Lo comunica l'Istituto nazionale per le malattie infettive. Allo Spallanzani, dove sono ricoverati i due turisti cinesi affetti da coronavirus, è in corso una conferenza stampa. “Abbiamo isolato il virus”, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. “Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”, ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito. Il direttore è di Sant'Arsenio, nel Vallo di Diano, e ha poi aggiunto: «L'isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all'emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell'epidemia e di predisporre le misure più adeguate”. Giuseppe Ippolito è nato a Sant’Arsenio e prima di iscriversi all’Università per conseguire la Laurea in Medicina aveva conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. Nell’ottobre del 2015, il Club Rotary di Sala Consilina-Vallo di Diano, gli conferì con decisione unanime la Paul Harris Fellow (massima onorificenza Rotariana) per il suo impegno nella lotta contro l’Ebola. © RIPRODUZIONE RISERVATA