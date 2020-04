L'associazione "Autismo fuori dal silenzio" dona 2 ventilatori polmonari all'ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati e 25 mascherine FFP2 al reparto di cardiologia dell'ospedale di Roccadaspide per l'emergenza Covid-19.



L'associazione "Autismo fuori dal silenzio" ha dovuto rinviare l'appuntamento nazionale che tiene ogni anno a Pagani, un concorso dedicato alle scuole primarie, donando tutte le somme ricevute in queste settimane agli operatori sanitari che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus.



Proprio in occasione della giornata mondiale dell'autismo, trascorsa giovedì 2 aprile scorso, la Onlus di Pagani ha deciso di devolvere le donazioni raccolte durante l'anno, e non solo, per donare presidi sanitari al nosocomio cilentano di Roccadaspide e 2 ventilatori polmonari al centro Covid-19 di Scafati.



"Le donazioni ricevute grazie alla nostra campagna "Respiriamo Insieme", per una somma di circa 15 mila euro, hanno consentito alla nostra associazione di acquistare 2 macchinari per la terapia intensiva ed i dispositivi di sicurezza di medici e paramedici - ha affermato Alfonso D'Angelo, presidente della Onlus - Venedì sono stati consegnati nei presidi ospedali e sono stati già collaudati e messi in funzione".



