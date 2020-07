Altri nove contagi in provincia. I nuovi tamponi positivi interessano 2 persone a Salerno, 4 a Pisciotta, 2 a Centola e 1 a Scafati, portando così il numero degli attuali positivi a 78; mentre sono 17, di cui 3 in terapia intensiva, quelli ricoverati nei reparti dedicati. Non si contava un numero così alto di infettati e di ospedalizzati dall'inizio del mese di giugno. Altro dato preoccupante che emerge dal report dell'Asl sull'andamento epidemiologico è la crescita esponenziale a luglio dei nuovi casi rispetto al mese scorso. A giugno, infatti, erano stati appena 7, rispetto agli 84 registrati dal primo luglio.

Si aggiorna con altri due positivi la conta dei contagi a Salerno. I pazienti si trovavano già a casa, in isolamento domiciliare, in quanto già individuati e seguiti dall'Asl Salerno come contatti di casi precedenti. Giungono così a 38 i casi registrati finora nel capoluogo. Tra questi, nei giorni scorsi, era emerso anche quello di un 16enne, nella zona di Torrione, riconducibile al commerciante risultato positivo a Mercatello. Il caso, come già più volte ribadito, testimonia un contagio allargato, non circoscritto ormai, come in un primo momento, al solo quartiere Carmine. Ormai i contatti sono variamente diffusi sul territorio, per cui è anche difficile ricondurre ai nuclei originari, aprendo così alla possibilità di nuovi cluster. Sempre nella mattinata di ieri, un nuovo contagio è emerso a Scafati, per il quale sono in atto le prassi consolidate, in primis la ricostruzione dei contatti familiari e lavorativi. Nel pomeriggio, invece, al termine dei 120 tamponi effettuati a Pisciotta, sono stati individuati 4 positivi. I pazienti, appartenenti allo stesso nucleo familiare (nonna, figlio e due nipoti), sono già in quarantena, sotto sorveglianza Asl. E due casi, in serata, si registrano a Centola.



Ultimo aggiornamento: 08:41

Giunge a quota 78, nel frattempo, la conta degli attuali positivi nel salernitano. Era dai primi giorni di giugno che non si contava un numero simile in provincia. Il 2 giugno, infatti, c'erano 70 positivi e 16 ricoverati. Attualmente sono 17 gli ospedalizzati nei reparti dedicati, con 3 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Una brusca impennata, quest'ultima, se solo si pensa che il 30 giugno i nosocomi salernitani erano covid-free. Nello stesso giorno l'Asl contava appena 5 persone alle prese col virus, al termine di una settimana in cui non si erano contati tamponi positivi. Sono decuplicati, inoltre, i nuovi casi rispetto al mese scorso. A giugno, infatti, erano stati appena 7, rispetto agli 84 registrati finora da inizio luglio. Di questi, la stragrande maggioranza si concentra in due aree:. In città l'Asl ha individuato finora 3 cluster. All'interno del focolaio del Carmine ne è possibile distinguere due. Il primo è quello collegato ai casi della bancaria di via Prudente e del barista di via Don Bosco, emersi l'11 luglio scorso, mentre l'altro è quello legato al bar pasticceria di via De Granita. L'ultimo interessa il nucleo familiare dell'ufficiale giudiziario. Oltre questi, altri casi a Salerno interessano la zona orientale. Nel Cilento, invece, la zona più colpita è Pisciotta, con 21 casi. L'altro giorno è arrivata anche la conferma della quinta persona affetta da coronavirus nella città di Agropoli. Sulla costa si registrano 6 casi a Capaccio Paestum, 3 a Casal Velino e i due nuovi a Centola. Unico caso nell'entroterra quello del 73enne di Stio Cilento trasferito a Scafati, che però è risultato negativo al secondo tampone.. Ad oggi sono già pieni i 16 posti in malattie infettive di una delle ale dedicate. Nella fase A, quella attuale, caratterizzata da bassa incidenza, in caso di necessità, si potrà contare su 33 posti al polo dedicato di Scafati (4 di terapia intensiva, 4 sub-intensiva e 25 di degenza) e 16 ad Agropoli (6 terapia intensiva, 4 sub-intensiva e 6 di degenza).