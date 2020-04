Si registra un altro decesso all’ospedale «Mauro Scarlato». Questa volta nel reparto di malattie infettive dove, da circa una settimana, era ricoverata una donna di 77 anni, residente a San Giuseppe Vesuviano. Malata Covid anche lei, dializzata, con altre patologie. È morta lunedì sera, in seguito ad un aggravamento irreversibile del suo quadro clinico generale. La sua storia ha dell’incredibile. La 77enne era stata una delle prime contagiate in Campania. Dopo un lungo ricovero in un ospedale di Napoli, l’anziana era guarita a fine marzo, con esito di negatività del doppio tampone di controllo, ma a distanza di tre settimane era risultata nuovamente positiva e, per questo, trasferita al polo Covid, in malattie infettive. Da una notizia tragica ad una positiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA