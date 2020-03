Una maschera bellica, forse risalente a un po' di anni fa. Così un uovo sta andando in giro per Sala Consilina per contrastare il contagio da Coronavirus ma di certo ha attratto la curiosità di molti suoi concittadini. Sala Consilina è il paese del Vallo di Diano con più persone infette: 24. © RIPRODUZIONE RISERVATA