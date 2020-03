LEGGI ANCHE

La Caritas si mobilita per l’emergenza mascherine. Arriveranno presso gli ospedali di Eboli e di Polla grazie all'intervento della Diocesi di Teggiano- Policastro. In queste ore tre sartorie si sono riconvertite in funzione di questa esigenza.Tessuto adatto a garantire gli operatori sanitari in ambienti anche contaminati o che rischiano la contaminazione da Coronavirus. Dopo aver chiamato una cinquantina di aziende produttrici, senza esito, don Martino De Pasquale, il responsabile della Caritas, ha chiesto a queste sartorie la disponibilità alla produzione. Immediato il sì. Insieme ai due ospedali ha concordato la loro messa in produzione. In attesa dell’arrivo di nuovo tessuto, già ordinato ma solo martedì prossimo sarà consegnato, si sopperisce con il materiale degli ospedali. I plessi forniscono il materiale, la Caritas pensa a far cucire le mascherine.Per ora ci occupiamo degli ospedali e degli operatori sanitari che hanno carenza – dice don Martino – Forniti questi, ci occuperemo della popolazione». Se ci sono anche altre sartorie che vogliono riconvertirsi, basta contattare la Caritas. Una grande gara tra tutti, anche contro il tempo, portata avanti insieme alle direzioni sanitarie di Eboli, con Mario Minervini, e di Polla, con Luigi Mandia e grazie al supporto della Protezione civile Vallo di Diano.