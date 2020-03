Medici e infermieri del 118 del Vallo di Diano senza mascherine: scatta l'emergenza

LEGGI ANCHE

Aumentano le persone positive nel Vallo di Diano e aumentano le chiamate al 118 per le postazioni del comprensorio. Gli operatori delle varie postazioni stanno intervendo senza soluzione di continuità. Ma oltre all'ovvia fatica per il lavoro continuo - della quale non si lamentano -, c'è un problema imminente e importante per medici, infermieri e autisti del 118: la mancanza di mascherine.Si stanno aspettando rifornimenti, nel frattempo chi può fornire mascherine può farle recapitare alla postazione di Teggiano.