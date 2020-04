Si tinge di giallo la questione coronavirus nel Golfo di Policastro. A risultare positivo il ginecologo Carlo De Rosa, residente in località Fortino di Vibonati, una zona sita al confine con Sapri. Il primo cittadino saprese, Antonio Gentile, ha annunciato di voler andare in fondo della questione. Motivo? Soltanto due giorni fa si è appresa la positività del ginecologo. L’uomo però sarebbe risultato positivo già da diversi giorni e per questo in isolamento fiduciario. Ma sia il Comune di Vibonati con il sindaco Franco Brusco che quello di Sapri hanno annunciato di averlo appreso soltanto due giorni fa. Nonostante il ginecologo fosse in quarantena i familiari si sarebbero comunque mossi da casa. Ciò ha determinato rabbia e indignazione, il sindaco di Sapri ha annunciato di essersi rivolto alla Procura. Oltre al ginecologo ieri è risultata positiva anche la moglie, mentre hanno dato esito negativo i tamponi eseguiti al figlio ed alla suocera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA